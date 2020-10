Francia, coronavirus: oltre 18mila casi in 24 ore: ospedali allo stremo

Loading...

Stando ai dati di Santé Publique inper il secondo giorno consecutivo sono stati diagnosticati oltre 18mila casi di contagiati dal coronavirus nelle ultime 24 ore. Da ieri inoltre si registrano 76 nuovi decessi, per un numero complessivo di vittime di 32.521 dall’inizio dell’epidemia. Undici i pazienti in più in rianimazione (1427), 88 in più quelli in ospedale. Il bilancio nazionale in Francia è di 693.000 casi di coronavirus e 32.463 morti. Attualmente iocupano il 40% dei reparti di terapia intensiva della capitale francese. Gli ospedali stanno quindi attivando delle misure di emergenza per fronteggiare questa situazione. Intanto con l’ordinanza firmata mercoledì il ministro della salute Roberto Speranza ha aggiornato larispetto a cui è obbligatorio il tampone in arrivo in Italia. Ecco quali sono: Belgio, Francia, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna.