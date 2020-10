Depressione: tutto quello che dovete conoscere

Loading...

La depressione si può dire che esiste da quando esistono gli esseri umani. D’altronde non vi è uomo al mondo che non abbia mai sofferto in vita sua. Negli anni è diventata sempre più riconosciuta come una malattia diagnosticabile di cui molte persone soffrono. In realtà la depressione non è soltanto da mettere in relazione a un evento traumatico o una reazione a qualcosa di triste nella nostra vita, ma è qualcosa di più complesso. Di seguito cerchiamo di capire cos’è la depressione.

Depressione: come riconoscerla

Potresti pensare che esista una forma di depressione, ma ce ne sono molti tipi diversi causati da elementi diversi. Esistono 9 forme comuni. La depressione clinica è la più comune ed è in questa occasione che un medico ti ha diagnosticato la depressione. Un episodio depressivo si ha quando un medico ti diagnostica una depressione clinica e valuta se stai attraversando episodi lievi, moderati o gravi. Un disturbo depressivo ricorrente si verifica quando ti è stata diagnosticata più di 2 volte la depressione. Un altro tipo di depressione è la depressione reattiva: questa è causata da eventi della vita traumatici o stressanti, come la perdita di un componente della famiglia o problemi finanziari. La distimia, nota anche come depressione cronica o ordine depressivo persistente, è quando si verifica una depressione lieve continua per oltre 2 anni. La depressione maniacale, nota anche come disturbo bipolare, non è una forma di depressione in sé, ma le persone che soffrono di disturbo bipolare sperimenteranno gravi episodi depressivi. Ad alcune persone viene diagnosticata una depressione psicotica, questo è quando qualcuno sta vivendo un grave episodio depressivo e ha allucinazioni o è delirante. Questo è noto anche come psicosi. Alcune donne sperimenteranno depressione prenatale o postnatale quando avranno un figlio. La depressione prenatale viene vissuta durante la gravidanza dalla madre e la depressione postnatale viene vissuta dopo il parto e può colpire sia la madre che il padre del neonato. Una forma più comune di depressione è il disturbo affettivo stagionale, noto come SAD. Questo è il risultato del cambiamento del tempo e del clima intorno a te.

Depressione: chi colpisce

La depressione può essere vissuta a qualsiasi età e da chiunque. Le statistiche suggeriscono che 1 su 10 di noi la sperimenterà nel corso della sua vita. Nel 2016 il National Institute of Mental Health ha stimato che 16,2 milioni di adulti negli Stati Uniti avevano sperimentato almeno un episodio depressivo maggiore quell’anno. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) stima che ci siano più di 300 milioni di persone che soffrono di depressione in tutto il mondo. A poco più del 4% della popolazione mondiale è stata diagnosticata la depressione clinica. Sebbene fattori della vita, come il trauma, la perdita di una persona cara o l’ansia, possano essere cause ovvie di depressione, a volte non c’è una ragione ovvia. Talvolta le persone possono essere estremamente felici nella vita, tutto va a gonfie vele e improvvisamente si trovano ad affrontare la depressione. Ciò può essere causato dagli ormoni e dalle sostanze chimiche nel nostro cervello.



Molte persone associano il sentirsi depressi all’essere tristi, ma vi sono molti sintomi che la caratterizzano. La maggior parte di noi sperimenterà la tristezza ad un certo punto della nostra vita poiché è una reazione naturale a una situazione negativa. Tuttavia la depressione è una malattia e ha molti più sintomi del semplice sentirsi triste. La depressione può causare uno dei seguenti sintomi: sensazione di ansia, irritabilità, irrequietezza, tristezza, sensazione di vuoto. Alcune persone sperimenteranno una bassa energia o una perdita di interesse per le cose che una volta amavano. Un altro insieme di sintomi sono legati alla dieta, alcune persone sperimenteranno una perdita di appetito, e si rifuggeranno nei cibi di conforto che potrebbe causare aumento di peso. Oltre a cambiamenti nell’appetito, è comune avere problemi con il sonno. Possono esserci anche sintomi fisici oltre che emotivi, questi possono includere mal di testa, dolori muscolari e dolori, nonché problemi digestivi. Molte persone credono che si possa semplicemente “superarla”, ma è una vera malattia che necessita di cure.

Nel 2014 l’OMS ha scoperto che quasi la metà della popolazione mondiale non aveva accesso a uno psichiatra. In questi paesi in media c’erano oltre 100.000 pazienti per 1 psichiatra. Gli Stati Uniti e il Canada avevano circa 13 psichiatri ogni 100.000 persone. In Europa la media era di 20-40 psichiatri ogni 100.000 persone. Stando alle previsioni dell’OMS, la depressione sarà una delle malattie più diffuse al mondo entro il 2030.

Depressione: cause

I neurotrasmettitori sono importanti per regolare l’umore nel cervello. La serotonina e la dopamina sono i due principali neurotrasmettitori che possono causare depressione, se squilibrati. La serotonina è la sostanza chimica del “benessere” nel nostro cervello e svolge un ruolo nel nostro benessere e la dopamina aiuta a regolare le emozioni, la memoria, il pensiero e la motivazione. Gli scienziati stanno ancora cercando di scoprire cosa causa uno squilibrio di questi neurotrasmettitori. La Brain and Behaviour Foundation ha scoperto che ai bambini di appena 3 anni è stata diagnosticata una depressione a esordio precoce. Uno studio del dottor Luby presso il Dipartimento di Psichiatria, Washington University School of Medicine, ha rilevato che una volta che un bambino raggiunge i 3 anni, ha sviluppato un livello adeguato di capacità di comunicazione, comportamento sociale ed emotivo, quindi è più facile identificare i sintomi e diagnosticare la depressione. Prima dei 3 anni è difficile definire azioni che potrebbero essere correlate ai sintomi della depressione, quindi a nessuno è stata diagnosticata la depressione sotto i 3 anni. Pertanto, non è noto se puoi sviluppare la depressione in giovane età. Depressione nel mondo In tutto il mondo ci sono milioni di casi di depressione e potreste pensare che sarebbero i paesi in via di sviluppo a soffrire maggiormente di depressione poiché hanno più di cui preoccuparsi. Ma non è sempre così. Uno studio dell’OMS mostra che gli Stati Uniti sono il terzo nella lista dei primi 10 paesi più depressi. La Cina è la prima della lista e l’India la seconda. Una ragione suggerita potrebbe essere la mancanza di accesso ai servizi di salute mentale in questi primi tre paesi. Sebbene i sistemi possano essere in atto, spesso sono inaccessibili o inaccessibili per tutti, quindi le persone non vengono diagnosticate o non vengono trattate. Depressione: come affrontarla e vincerla 1) Migliorare i tempi della diagnosi che arriva in media dopo 2 anni. 2) Migliorare la conoscenza di questa patologia da parte dei medici per interagire efficacemente con gli specialisti. 3) Informare e informarsi tramite campagne di sensibilizzazione per la popolazione generale. 4) Far comprendere che il depresso non deve essere soggetto ad alcuno stigma sociale o emarginato. 5) Essere seguiti da un team di medici ognuno con la sua competenza per far sì che il malato possa usufruire della migliore terapia disponibile. 6) Non interrompere mai le cure in quanto la depressione per sua natura è tendente a riacutizzarsi o a presentare episodi di recidiva. 7) Seguire uno stile di vita sano evitando ad esempio alcol o droghe che hanno effetti sul sistema nervoso centrale e praticare una regolare attività fisica.8) Tener conto di tutti i segnali che possono indicare il manifestarsi della depressione quali la perdita di interesse per le attività quotidiane ma anche gli aspetti cognitivi come ad esempio la perdita di concentrazione attenzione e memoria di lavoro. 9) Non trascurare il sonno sia per qualità che per quantità. Il sonno è infatti fondamentale per l’equilibrio psico-fisico dell’organismo. 10) Non temere di confidarsi e parlarne con le persone care. Ora che conoscete qualcosa di più sulla depressione, le sue cause ed effetti, perché non contattate un amico o un parente per verificare e assicurarvi che stiano bene? Alcuni dei nostri amici o parenti più stretti potrebbero soffrire e non sapere di soffrire di depressione. Può essere un argomento tabù, ma più ci sosteniamo e riscopriamo un senso di fratellanza universale, ricordate la “social catena” di Leopardi nella Ginestra?, più possiamo condividere il senso di un destino comune e quindi possiamo aiutare un maggior numero di persone.

