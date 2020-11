Si può morire per mal d’amore? cos’è la sindrome del cuore spezzato

Quando hai la sindrome del cuore spezzato, una parte del tuo cuore si ingrandisce temporaneamente e non pompa altrettanto. Il resto del tuo cuore manterrà la sua funzionalità o avrà contrazioni ancora più forti. A causa di somiglianze, la sindrome del cuore spezzato potrebbe essere diagnosticata erroneamente come un attacco di cuore . I sintomi e i risultati dei test sono simili, tuttavia non ci sono arterie bloccate nella sindrome del cuore spezzato. Qualcuno con la sindrome del cuore spezzato sperimenterà un. Può portare a grave insufficienza muscolare cardiaca a breve termine, ma nel complesso è curabile. Coloro che ne soffrono possono aspettarsi di riprendersi completamente entro poche settimane e, una volta che ce l’hai, i rischi di sperimentare di nuovo la sindrome del cuore spezzato sono ancora più bassi. La maggior parte dei casi di sindrome del cuore spezzato ha un lieto fine. I pazienti in genere si riprenderanno completamente entro poche settimane o al massimo due mesi. I medici lo tratteranno con diuretici che migliorano le contrazioni del muscolo cardiaco, beta bloccanti o altri farmaci che bloccano gli effetti dannosi degli ormoni dello stress sul cuore. Solo in casi estremamente rari puoi effettivamente morire per questo. In situazioni estreme, il corpo può andare in, che è quando il cuore è indebolito così tanto da non poter pompare abbastanza sangue di cui il corpo ha bisogno. Questa particolare reazione può essere fatale se non viene trattata immediatamente. Altre complicazioni possono essere una riserva di liquido nei polmoni, bassa pressione sanguigna, battito cardiaco irregolare o insufficienza cardiaca. La morte è rara, ma l’insufficienza cardiaca si verifica in circa il 20% dei pazienti con sindrome del cuore spezzato.