Nuovo Dpcm: cosa succede da venerdì 6 novembre

Per fronteggiare l’ emergenza coronavirus il nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con le relative misure. E lo sarà fino al 3 dicembre prossimo. Dalle 22 inizia ilnazionale valido quindi per ogni regione, è indipendente dal fatto che la regione si trovi quindi in. Dalle 22 in poi quindi ci si può muovere solo per

Per quanto riguarda le attività di bar e ristoranti nelle zone verdi permangono le regole di apertura dalle 5 alle 18. La consegna a domicilio è consentita, e l’asporto è possibile proprio fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze. Nelle zone arancioni e rosse è consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, e fino alle ore 22 la ristorazione da asporto, sempre con divieto di consumazione sul posto.

In caso di controlli esibire o compilare un’autocertificazione che attesti esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, o urgenze e varie situazioni di necessità.

