Rijeka-Napoli in streaming e in tv: dove potete vederla

Rijeka Napoli è una partita valida per la terza giornata del gruppo F dell’Europa League. La gara si gioca il 5 novembre 2020. La squadra di Gattuso arriva a questo incontro con 3 punti frutto della vittoria contro la Real Sociedad, mentre al debutto nella competizione i partenopei hanno steccato in casa perdendo per un gol a zero contro l’Az Alkmaar. I padroni di casa invece sono considerati la squadra materasso del girone. I risultati lo confermano: sono a zero punti avendo perso le prime due gare.

Rijeka Napoli: dove vederla

Gli abbonati Sky possono seguirla in streaming con Sky Go sia su dispositivi mobili quindi smartphone e tablet sia sul pc. La partita sempre per gli abbonati è visibile anche in diretta tv sempre sull’emitente satellitare ai seguenti canali canali Sky Sport Collection (numero 205 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre).

