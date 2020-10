Napoli-Atalanta: dove vederla Sky o Dazn? indicazioni streaming e diretta tv

Loading...

Loading...

Dopo la pausa per le partite della nazionale di Mancini torna la. Iloggi sabato 17 ottobre 2020 affronta l’Atalanta allo stadio San Paolo alle ore 15. Gli azzurri arrivano a questa gara dopo il 3 a 0 tavolino e il punto di penalizzazione a seguito della gara saltata con la Juventus. La squadra di Gattuso ha debuttato in campionato con una vittoria contro il Parma per 2 a 0, nel turno successivo ha sconfitto con punteggio tennistico il Genoa per 6 a 0. L’di Gasperini invece arriva alla sfida a san Paolo come capolista insieme al Milan avendo conquistato 9 punti in 3 partite. Gattuso avrà un bel da fare nella scelta della formazione da mandare in campo considerate le defezioni di Zielinski e Elmas per coronavirus, incerta anche la presenza di Insigne alle prese con l’infortunio al bicipite femorale. Riflettori puntati sualla ricerca del primo gol in maglia azzurra e il nuovo acquisto

NAPOLI-ATALANTA: STREAMING E CANALE TV

La partita è disponibile in diretta tv per gli abbonati ai canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati possono vederla anche in diretta streaming su Sky Go collegandosi al sito ufficiale della piattaforma per vederla in tale modalità sia su pc smartphone e tablet.

Napoli-Atalanta: probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen-

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata.

Loading...