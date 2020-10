Juvents-Barcellona: dove vederla? canale tv, streaming, Sky o Mediaset?

Loading...

Juventus-Barcellona si gioca domani 28 ottobre 2020 allo Allianz Stadium a partire dalle 21. Si tratta di una partita di Champions di indubbio fascino. L’esordio della squadra di Pirlo è stato più che buono: i bianconeri hanno sconfitto la Dinamo Kiev fuori casi grazie a una doppietta di Morata. Ottimo anche l’esordio dei blaugrana che hanno asfaltato per 5 a 1 gli ungheresi del Ferencvaros. Insomma è facile prevedere che saranno proprio queste due squadre a contendersi il primo posto nel girone del gruppo G.

Juventus-Barcellona: dove vederla

Buone notizie per tutti gli amanti del calcio: la gara è trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5. Gli abbonati Sky possono vederla sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Sempre gli abbonati all’emittente satellitare possono vedere Juventus-Barcellona anche in streaming tramite la piattaforma Sky Go su computer, o sui dispositivi mobili tablet e smartphone. Anche acquistando un pacchetto su Now Tv è possibile vedere la gara in streaming. Su Mediaset Play invece lo streaming è del tutto gratuito.

Juventus-Barcellona: probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Trincao, Pedri, Ansu Fati; Messi. All. Koeman

