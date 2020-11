Serie A 7a giornata: risultati classifica e prossimo turno

Loading...

Lavede ancora il Milan in testa al campionato con 17 punti grazie al rocambolesco pareggio ottenuto col Verona per 2 a 2. Il Sassuolo invece col pareggio a reti inviolate contro l’Udinese perde il primo posto in classifica. Beneterze con 14 punti: gli azzurri sono vittoriosi a Bologna grazie a un gol di Osimhen, i giallorossi espugnano il Genoa grazie a una tripletta di Mkhitaryan. Rammarico per lache dopo essere stata in vantaggio contro la Lazio al 15′ del primo tempo grazie a un gol del solito C. Ronaldo viene raggiunta nei minuti di recupero da Calcedo. Questi i risultati degli altri match relativo alla: Parma-Fiorentina 0-0, Torino-Crotone 0-0, Benevento-Sezia 0-3, Atalanta-Inter 1 a 1.

Classifica aggiornata Serie A 7a giornata:

MILAN 17 SASSUOLO 15 ROMA 14 NAPOLI 14 JUVENTUS 13 ATALANTA 13 INTER 12 VERONA 12 LAZIO 11 SAMPDORIA 10 CAGLIARI 10 SPEZIA 8 FIORENTINA 8 BENEVENTO 6 BOLOGNA 6 PARMA 6 GENOA 5 TORINO 5 UDINESE 4

CROTONE 2

SABATO 21 NOVEMBRE 2020



ore 15.00

Crotone-Lazio ore 18.00

Spezia-Atalanta ore 20.45

Juventus-Cagliari DOMENICA 22 NOVEMBRE ore 12.30

Fiorentina-Benevento ore 15.00

Inter-Torino

Roma-Parma

Sampdoria-Bologna

Verona-Sassuolo ore 18.00

Udinese-Genoa ore 20.45

Napoli-Milan

