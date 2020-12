Crotone-Napoli: dove vederla in streaming?

Loading...

Crotone-Napoli è un match relativo alla decima giornata di Serie A. In questo articolo vi indichiamo dove è possibile vederla in diretta tv e in streaming. Crotone-Napoli si gioca domani 6 dicembre 2020 a partire dalle ore 18. Gli azzurri arrivano a questa gara dopo la convincente vittoria per 4 a 0 contro la Roma. La squadra di Gattuso è quinta in classifica con 17 punti, gli stessi che aveva l’anno scorso con la gestione Ancelotti. I crotonesi invece sono fanalino di coda in clasifica con appena due punti, frutto di 2 pareggi e sette sconfitte. Insomma l’esito dell’incontro sembra scontato, ma è proprio a queste gare che la squadra di Gattuso deve prestare attenzione per evitare cali di concentrazione.

Crotone-Napoli: dove vederla

Crotone-Napoli è trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky al canale Sky Sport Serie A 202 del satellite. Gli abbonati all’emitente satellitare possono vederla anche in streaming grazie a SkyGo.

Crotone-Napoli: probabili formazioni

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Molina, Zanellato, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibalu, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Mertens

