2020 maledetto: se ne va anche Paolo Rossi: Pablito aveva 64 anni

A due settimane di distanza dalla scomparsa di Maradona il mondo del calcio piange un nuovo lutto: questo 2020 si è portato via anche un altro campione molto amato dai tifosi italiani:è morto a 64 anni. Era affetto da un male incurabile. A darne l’annuncio la moglie Federica Cappelletti con un post su Instagram, una foto accompagnata da due semplici parole: “Per sempre”. Indubbiamente il nome di Paolo Rossi resterà legato aiquando Rossi siglò 6 gol decisivi per la vittoria del titolo, in particolare nei tifosi italiani è impressa in maniera indelebile la tripletta che l’attaccante firmò contro il Brasile. Seguì poi una doppietta contro la Polonia in semifinale e la prima rete in finale contro la Germania che gli azzurri si aggiudicarono per 3 a 1.

Due sono le squadre in cui si è maggiormente segnalato: il Vicenza e la Juventus il club che lo ha lanciato ala ribalta e lo ha riaccolto in seguito alla squalifica per calcioscommesse che lo portò a un passo dal ritiro nel 1980. Il suo palmares in bianconero annovera parecchi trofei di rilievo: due campionati, una Coppa Italia, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe. Il ritiro dopo stagioni poco gloriose al Milan e al Verona avviene nel 1987 all’età di 31 anni. Negli ultimi anni è diventato un volto noto anche come opinionista nei programmi televisivi relativi al calcio e in una occasione di una delle edizioni di “Ballando con le Stelle” si era cimentato nelle vesti di ballerino. Che la terra ti sia lieve Pablito. In appendice il video dei sei gol segnati da Paolo Rossi ai Mondiali dell’82‘.

