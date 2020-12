Covid, ultime 24 ore: 16.999 i positivi, 887 le vittime

Loading...

Stando ai dati della protezione civile nelle ultime 24 ore risultanoSi sono verificati 887 i decessi delle ultime 24 ore (ieri 499) per un totale di 62.626 da inizio epidemia. I guariti di giornata sono 30.099 (oltre un milione in totale). Risultano invece 700mila le persone attualmente positive al coronavirus (per la precisione 696.527, 13.988 in meno rispetto a ieri). Dall’inizio della pandemia oltre un milione (1.027.994) le persone che sono guarirte dall’infezione del coronavirus. Intanto stando aquanto riporta l’Adnkronos Sanofi e GSK hanno annunciato un ritardo nel loro programma per un vaccino COVID-19 che si basa su proteine ricombinanti per migliorare la risposta immunitaria degli anziani. Così hanno spiegato in una nota: “i risultati intermedi dello studio di fase 1/2 hanno mostrato una risposta immunitaria paragonabile a quella dei pazienti guariti dal COVID-19 negli adulti di età compresa tra 18 e 49 anni, ma una bassa risposta immunitaria negli anziani probabilmente a causa di una concentrazione insufficiente dell’antigene”.