Napoli-Torino: orario, dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni

Napoli-Torino dove vederla in diretta tv e in streaming? a che ora si gioca? quali sono le probabili formazioni? Per ricevere queste informazioni vi basterà proseguire nella lettura dell’articolo.

Napoli-Torino si gioca oggi mercoledì 20 dicembre 2020 allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 20:45. Si tratta di una gara valida per la 14esima giornata di Serie A che chiude anche questo 2020 sciagurato e maledetto che ci ha privato di tante gioie che credevamo scontate. Gli azzurri di Rino Gattiuso dopo i due passi falsi consecutivi contro Inter e Lazio, cercano un immediato riscatto. Tuttavia con i nerazzurri i partenopei hanno perso immeritatamente, con i biancocelesti invece il risultato rispecchia perfettamnete quanto si è visto in campo. Per gli azzurri però è arrivata una buona notizia: la partita persa per 3 a 0 contro la Juve a tavolino dovrà rigiocarsi. D’altronde il Torino arriva alla gara con l’acqua alla gola come suol dirsi. Ultimo in classifica con soli 7 punti assieme al Genoa, la squadra di Giampaolo farà di tutto per invertire questo ruolino di marcia e dare una svolta alla stagione.

Dove vedere Napoli-Torino in tv e in streaming

Napoli-Torino è trasmessa in esclusiva in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Calcio 6. Gli abbonati possono vederla anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Napoli-Torino: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Bakayoko, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, L. Insigne. ALL.: Gattuso

TORINO (4-3-1-2): V. Milinkovic; Singo, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Verdi. ALL.: Giampaolo.

