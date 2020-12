14a giornata di Serie A: dove vederle in diretta tv e in streaming

Loading...

Oggi 23 dicembre 2020 si gioca la 14esima giornata di Serie A che chiude anche questo 2020. Di seguito vi indichiamo dove potete vedere le partite relative a questa giornata in diretta tv e in streaming. Juve-Fiorentina e Crotone-Parma si sono già giocate ieri. La squadra di Pirlo ha perso inopinatamente per 3 a 0 contro i gigliati di Prandelli. Crotone-Parma si è conclusa col risultato di 2 a 1 per i padroni di casa.

Serie A 14a giornata: chi scende in campo oggi mercoledì 23 dicembre 2020

Verona-Inter oggi alle ore 18 diretta tv esclusiva e streaming su Sky

Napoli-Torino stasera alle 20:45 in diretta tv esclusiva e in streaming su Sky

Bologna-Atalanta stasera alle ore 20:45 diretta tv e streaming su Sky

Milan-Lazio stasera alle 20:45 diretta tv e streaming su Dazn

Roma-Cagliari stasera alae 20:45 diretta tv e streaming su Dazn

Sampdoria-Sassuolo stasera alle 20:45 in diretta tv e in streaming su Sky

Spezia-Genoa stasera alle 20:45 in diretta tv e streaming su Sky

Udinese-Benevento in diretta tv e in streaming su Sky

