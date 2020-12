Serie A 14a giornati: risultati e classifica

Loading...

Serie A 2020-21: tutti i risultati

Natale da sogno per ilche si conferma in vetta alla classifica con la vittoria ottenuta nei minuti di recupero contro la Lazio per 3 a 2. L’non molla e nell’anticipo delle 18 espugna il campo del Verona per 2 a 1. Per la squadra di Conte è la settima vittoria consecutiva. Bene anche lache batte il Cagliari all’Olimpico per 3 a 2. Ilriagguanta la partita col Torino trovando il pareggio con una prodezza di Insigne nei minuti finali.

Verona-Inter 1-2 52′ Lautaro Martínez, 63′ Ilić (V), 69′ Škriniar

Bologna-Atalanta 2-2 22′ rig., 23′ Muriel (A), 73′ Tomiyasu, 82′ Paz

Milan-Lazio 3-2 10′ Rebić, 17′ rig. Çalhanoğlu, 28′ Luis Alberto (L), 59′ Immobile (L), 92′ Theo Hernández

Napoli-Torino 1-1 56′ Izzo (T), 92′ Insigne

Roma-Cagliari 3-2 11′ Veretout, 59′, 91′ rig. João Pedro (C), 71′ Džeko, 77′ Mancini

Sampdoria-Sassuolo 2-3 2′ H. Traoré, 55′ Quagliarella (SAM), 56′ Caputo, 58′ D. Berardi, 84′ Keita (SAM)

Spezia-Genoa 1-2 10′ Nzola (S), 16′ Destro, 73′ rig. Criscito

Udinese-Benevento 0-2 9′ Caprari, 77′ Letizia

Crotone-Parma 2-1 24′, 44′ Messias, 57′ Kucka (P)

Juventus-Fiorentina 0-3 3′ Vlahović, 76′ aut. Alex Sandro, 81′ Cáceres

Serie A 2020-21: classifica

Milan 34

Inter 33

Roma 27

Sassuolo 26

Napoli 25 *

Juventus 24

Atalanta 22 *

Lazio 21

Verona 20

Benevento 18

Sampdoria 17

Udinese 15 *

Bologna 15

Fiorentina 14

Cagliari 14

Parma 12

Spezia 11

Genoa 10

Crotone 9

Torino 8

* una partita in meno

