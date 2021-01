Napoli-Spezia: dove vederla in streaming e in diretta tv

Loading...

Napoli e Spezia si affrontano oggi mercoledì 6 gennaio 2021 nel giorno dell’Epifania a partire dalle 18. La gara è valida per la 16a giornata di Serie A. Gli azzurri di Gattuso hanno iniziato nel modo migliore il nuovo anno imponendosi a Cagliari per 4 a 1. La vittoria ha quindi rilanciato i partenopei in classifica che adesso sono a quota 28. Lo Spezia invece nell’ultimo turno ha perso contro il Verona. Gli spezzini neo-promossi hanno 11 punti in classifica assieme a Genoa e Torino e lottano per non retrocedere.

Napoli-Spezia: dove vederla

Napoli-Spezia viene trasmessa in diretta tv in esclusiva su su DAZN1 (canale numero 209 del decoder di Sky). Il match si può seguire anche in streaming sempre su Dazn scaricando la relativa applicazione.

Napoli-Spezia: probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Marchizza; Deiola, Agoumé, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

