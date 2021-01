Buongiorno oggi 4 gennaio: le frasi più belle

Loading...

Una buona colazione indubbiamente è il modo migliore per iniziare la giornata perché ci dà l’energia necessaria. Tuttavia è proprio il caso di dirlo, dato che parliamo di citazioni, che non di solo pane vive l’uomo. Ogni giorno è bene augurare unaanche alla nostra anima. Ed è per questo che abbiamo raccolto per voi, a nostro modesto parere, le frasi del buongiorno più belle per oggi. E già che ci siamo la redazione di News24web.it fa a tutti voi lettori, di giorno in giorno sempre più numerosi, gli auguri di un felice anno nuovo

Non farò il difficile e anche se non sarà la felicità perfetta non farò lo schizzinoso. Mi prenderò tutta la felicità che posso prendere.

(Charles Bukowski)

Chi non fa metà del suo lavoro quotidiano entro le dieci, rischia di non fare neanche l’altra metà!

(Emily Bronte)

È proibito piangere senza imparare, svegliarti la mattina senza sapere che fare, avere paura dei tuoi ricordi.

(Pablo Neruda)

Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno.

(Antonio Gramsci)

