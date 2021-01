Buongiorno oggi 10 gennaio con le frasi più belle

By News24Web

Da pochi giorni abbiamo dato il benvenuto al nuovo anno. Speriamo che questo, dopo aver passato un 2020 davvero nefasto, possa rivelarsi più soddisfacente da ogni punto di vista. Di seguito le frasi più belle perche abbiamo selezionato per voi.

Anche se fuori piove, fa freddo e tira vento trova il sole dentro il tuo cuore e fallo splendere ovunque. Farai della tua giornata un capolavoro!

Amo il modo in cui mi sveglio ogni mattina: accanto a te! Buongiorno mio dolce amore

Sii riconoscente per tutto quello che

si manifesta nella tua vita.

Sii pieno di stupore e apprezzamento

per tutto quello che vedi.

Wayne W. Dyer

Non ti lasciare abbattere dalle difficoltà: si trova sempre il modo di venirne fuori!

Ogni giorno, dona a chi ami ali per volare,

radici per tornare

e motivi per rimanere.

Dalai Lama

Qualcuno dovrebbe far presente a tante persone che non vi è alcuna tassa sul sorriso, né tantomeno sulle parole “grazie”, “buongiorno” e “buona giornata”.

Anonimo

