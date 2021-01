Napoli-Fiorentina Sky o Dazn? dove vederla in diretta tv e streaming

Loading...

Loading...

Napoli-Fiorentina è una gara valida per la 18a giornata di Serie A. La partita si gioca oggi 17 gennaio 2021 allo stadio “Diego Armando Maradona” a partire dalle 12:30. Gli azzurri in settimana passano ai quarti di Coppa Italia battendo l’Empoli per 3 a 2, gli ospiti invece sempre in Coppa Italia sono eliminati dall’Inter. La squadra di Gattuso cerca continuità in campionato visti i risultati altalenanti nelle ultime gare. Nell’ultimo turno i partenopei hanno battuto l’Udinese per 2 a 1, i gigliati hanno ottenuto una vittoria di misura contro il Cagliari che consente loro di guardare la classifica con un pizzico di fiducia in più.

Napoli-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming

La gara è trasmessa in diretta tv in esclusiva su Dazn1 a beneficio di chi ha aderito all’offerta Sky-Dazn. Sempre su Dazn coloro che hanno sottoscritto l’offerta potranno vederla anche in streaming.

Napoli-Fiorentina: probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Callejon, Ribery; Vlahovic.

Loading...