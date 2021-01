Frasi del giorno dai libri: le più belle di oggi 17 gennaio

Loading...

A volte un buon libro può esserci di aiuto per sgomitolare la matassa ingarbugliata dei nodi che ci imbrigliano l’animo. Filo d’Arianna salvifico che ci permette di peregrinare per i meandri più bui del nostro labirinto psichico ed uscire indenni dall’incontro col Minotauro che da qualche parte ci attende. Fuor di metafora, unapuò fornirci una chiave per comprendere alcuni aspetti di noi stessi che ignoravamo o non conoscevano a fondo, oppure più semplicemente uno scrittore può deliziarci per la sua capacità di raccontarci una storia. In questo articolo potete leggere le frasi più belle tratte dai libri per. Buona lettura cari lettori!

Oh, non disprezzare il consiglio dei saggi, impara la saggezza dai più vecchi, e non cercare le cose che non puoi ottenere.

R. Kipling, Racconti

La povertà dei beni è facile a guarire: la povertà dell’anima, impossibile.

Montaigne, Saggi

La rosa non ha un perché, essa fiorisce perché fiorisce, non bada a sè, non chiede se la vedono.

A. Silesio, Il viandante cherubico

