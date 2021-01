Frasi del giorno: ecco quelle di oggi 18 febbraio

Loading...

Ogni giorno merita la sua frase. Speriamo che le frasi che abbiamo scelto per voi perpossa farvi iniziare la giornata sotto i migliori auspici. Buon proseguimento di lettura.

Ogni giorno, quando ti svegli pensa: oggi sono fortunato perché mi sono svegliato, sono vivo, ho una preziosa vita umana, non la sprecherò. Userò tutte le mie energie per migliorarmi, per aprire il mio cuore agli altri, avrò per gli altri parole gentili e non pensieri cattivi e non mi arrabbierò, ma cercherò di far più bene che posso.

(Dalai Lama)

Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo.

(Pablo Picasso)

Vivono male quelli che pensano di vivere per sempre.

(Publilio Siro)

La vita è fatta di rarissimi momenti di grande intensità e di innumerevoli intervalli. La maggior parte degli uomini, però, non conoscendo i momenti magici, finisce col vivere solo gli intervalli.

(Friedrich Nietzsche)

Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora.

(Johan Wolfgang von Goethe)

