Calendario Serie A 2021: le partite di oggi 3 gennaio

Loading...

Loading...

La Serie A riparte oggialle ore 15. Allo stato attuale ildopo 14 giornate guida la classifica con 34 punti. I rossoneri di Pioli hanno chiuso il 2020 con la vittoria rocambolesca contro la Lazio per 3 a 2. Al secondo posto, a 33 punti troviamo l’. La squadra di Conte ha inanellato un filotto di sette vittorie consecutive e intende proseguire la serie anche per il nuovo anno . Al terzo posto a 7 punti dalla capolista troviamo lache ancora non ha trovato una continuità di rendimento. Di seguito le gare in programma ilcon i relativi orari e dove vederle in

Ore 12.30 Inter-Crotone (Sky)

Ore 15.00 Atalanta-Sassuolo (Sky)

Ore 15.00 Cagliari-Napoli (Sky)

Ore 15.00 Fiorentina-Bologna (Sky)

Ore 15.00 Genoa-Lazio (Sky)

Ore 15.00 Parma-Torino (DAZN)

Ore 15.00 Roma-Sampdoria (DAZN)

Ore 15.00 Spezia-Verona (Sky)

Ore 18.00 Benevento-Milan (Sky)

Ore 20.45 Juventus-Udinese (DAZN)

Loading...