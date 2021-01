Buongiorno oggi 30 gennaio: le frasi più belle

By News24Web

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Loading...

Loading...

Si sa che lasia detta che scritta ha sempre una sorta di valore magico per l’uomo, perché vi è sottesa la credenza che la parola operi un incantamento sulla realtà. Ed in effetti con la parola, al di là degli aspetti antropologici legati alle varie culture, e quindi con certe frasi, basti solo pensare agli enunciati performativi, facciamo letteralmente cose. Di seguito potete leggere le frasi più belle per

Buongiorno.

Parzialmente sveglio con addormentamenti sparsi.

(Anonimo)

Il libro è una delle possibilità di felicità che abbiamo noi uomini. Jorge Luis Borges

Buongiorno.

Quando pensi che il peggio sia passato, è andato solo a chiamare rinforzi.

(Peanuts, Charles M. Schulz)

Buongiorno!

Noi che la mattina ci sentiamo scattanti come tartarughe girata sul guscio.

(Anonimo)

Un libro che lascia il lettore uguale a com’era prima di leggerlo è un libro fallito. Emil Cioran

Buongiorno.

Al secondo caffè riconosco le figure e alcuni suoni.

(Anonimo)

I libri seri non istruiscono, interrogano. Nicolás Gómez Dávila

Loading...