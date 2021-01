Buona domenica 31 gennaio: le frasi memorabili di oggi

By News24Web

A ogni giorno della nostra vita dovremmo dedicare unaperché la vita è un dono. Iniziare la giornata con unaassieme al classico colazione , può metterci nella condizione migliore per affrontare il nuovo giorno. Di seguito potete leggere le frasi memorabili di oggi che abbiamo scelto per voi. Buon proseguimento di lettura.

È vero che ciascuna persona ha sotto il braccio il libro che si merita. Vitaliano Brancati

Un lettore di professione è in primo luogo chi sa quali libri non leggere. Giorgio Manganelli

La vita si può prolungare con la medicina, ma la morte si impadronirà anche del medico.

Shakespeare, Cymbeline V

Dio è in noi, e ci risulta nascosto, non a causa sua, ma a causa nostra; infatti esso è manifestissimo, ma noi occultati in un corpo opaco, riteniamo lui occultato.

Tommaso Campanella, Metaphisica

La speranza è l’aroma che meglio conseva giovane il cuore.

Massimo D’Azeglio, I miei ricordi

La lettura è solitudine. Si legge da soli anche quando si è in due. Italo Calvino

La letteratura, come tutta l’arte, è la confessione che la vita non basta. Fernando Pessoa

