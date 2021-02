Buon 1 febbraio: le frasi del giorno

Loading...

In questo articolo vogliamocon le frasi più belle scelte per questa giornata. D’altronde ogni giorno può riservarci una sorpresa e magari qualcheè un buon viatico per favorire i nostri auspici. Di seguito le, a nostro modesto parere,

Alcuni libri devono essere assaggiati, altri trangugiati, e alcuni, rari, masticati e digeriti. Francis Bacon

Se la superbia poté cangiare alcuni angeli in demoni, non vi è dubbio che l’umiltà possa cangiare in angeli alcuni uomini che vivono come demoni.

S. Giovanni Climaco, La scala per salire al cielo

La prima frase di un libro è come il primo sguardo tra due persone che non si conoscono. Nicolas Barreau

Ogni libro è un capitale che silenziosamente ci dorme accanto, ma che produce interessi incalcolabili. Johann Wolfgang Goethe

Chi fa soffrire il prossimo, fa male a se stesso. Chi aiuta gli altri, aiuta se stesso.

L. Tolstoi, Che fare?

Che è mai codesto voler arrivare? Arrivare, dove? Non c’è che un solo arrivo sicuro e infallibile, ed è la morte. E più che arrivo essa è, forse, punto di partenza.

M. De Unamuno, La mia religione

