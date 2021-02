Buongiorno, le frasi memorabili di oggi 3 febbraio

Loading...

In questa sorta di diario quotidiano scegliamo per voi quelle che, a nostro modesto parere, sono le. Si tratta di una opera che consiste nella una cernita dei testi della letteratura da cui poi selezionare le frasi. Cogliamo questa occasione per ringraziare i lettori ogni giorno più numerosi, che non ci hanno mai fatto mancare la loro benevolenza. Di seguito le frasi memorabili del buongiorno di oggi 3 febbraio 2021

La mala salute va a nozze con la scrittura. Il malessere è l’inchiostro dello scrivere. Giorgio Manganelli

Scrivere è un po’ come fare i minatori di se stessi: si attinge a quello che si ha dentro, se si è sinceri non si bada al rischio di farsi crollare tutto addosso. Andrea De Carlo

Un bravo scrittore non si riconosce tanto da quello che pubblica quanto da quello che butta nel cestino della carta. Gabriel García Márquez

La maggior parte degli scrittori considera la verità il bene più prezioso, perciò ne fa l’uso più parco possibile. Mark Twain

