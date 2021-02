Buon martedì 2 febbraio con le frasi di oggi

Loading...

Ad ogni giorno la sua frase . D’altronde dovremmo almeno provare a fare di ogni nostra giornata un capolavoro. Certo spesso non ci si riesce e come già annotava Enni Flaiano in un suo aforisma, nella vita di un uomo in fondosono più di 5 o 6 al massimo. In questo articolo potete leggere

Tra i tanti ieri e i molti domani, c’è un solo oggi da vivere e da scoprire.

Prendi per mano il tuo sorriso e vai incontro alla giornata.

(Anonimo)

Non importa come ti senti oggi, alzati, vestiti e mostrati.

(Paulo Coelho)

Quando fai qualcosa di nobile e bello e nessuno lo nota, non essere triste.

Il sole ogni mattina è uno spettacolo bellissimo e tuttavia la maggior parte del pubblico dorme ancora.

(John Lennon)

Un giorno senza sorriso è un giorno perso.

(Charlie Chaplin)

La Felicità sfacciata di dirti ciao ogni mattina.

(Marina Cvetaeva)

Con il giorno arrivano una nuova forza e nuovi pensieri.

(Eleanor Roosevelt)

