Buongiorno oggi 4 febbraio: le frasi più belle

Non sempre le risposte alle nostre domande seguono un percorso razionale. Può accadere talvolta che la risposta al quesito che ci angustia, ci sopravvenga nella maniera più inaspettata, magari dalladi un. In un certo senso anche Jung a tal proposito ha elaborato il concetto di sincronicità. In questo articolo abbiamo selezionato per voi le frasi che abbiamo ritenuto più belle per oggi . Buon proseguimento di lettura.

Sii di buonumore. fino alle 10 del mattino. Il resto della giornata trascorrerà da sé.

(Elbert Hubbard)

Gli oggetti sono fatti per essere usati.

Le persone sono fatte per essere amate.

Il mondo va storto perché si usano le persone e si amano gli oggetti.

(Anonimo)

Come faccio a far capire a mia moglie che anche quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando? (Joseph Conrad)

Ogni giorno non può essere buono, ma c’è qualcosa di buono in tutti i giorni.

(Anonimo)

Buongiorno! Oggi mi sento sveglio come quelli che mettono la password 1234

(Anonimo)

È bello scrivere perché riunisce le due gioie, parlare da solo e parlare a una folla. (Cesare Pavese)

