Udinese-Napoli Sky o Dazn? dove vederla in streaming e diretta tv

Udinese-Napoli si gioca domenica 10 gennaio 2021 alle ore 15. La partita è valida per la 17a giornata di Serie A. Il Napoli di Gattuso cerca un immediato riscatto dopo l’incredibile passo falso nel turno casalingo contro lo Spezia. Insomma i partenopei hanno il morale sotto i tacchi e hanno bisogno di una vittoria per non allontanarsi ulteriormentre dal vertice della classifica. L’Udinese che veleggia in una situazione tranquilla di classifica, nell’ultimo turno ha pareggiato per 2 a 2 col Bologna.

Udinese-Napoli: dove vederla

La gara viene trasmessa in esclusiva da Sky. In particolare gli abbonati all’emittente satellitare possono seguire la diretta tv su Sky Sport. Sempre gli abbonati possono vederla anche in streaming su pc tablet e smartphone grazie alla piattaforma Sky Go.

Udinese-Napoli: probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

