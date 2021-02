Napoli-Juve oggi 13 febbraio ore 18: dove vederla in streaming

Loading...

Napoli–Juve si gioca oggi 13 febbraio alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona ex San Paolo. La gara è valida per l’anticipo della 22a giornata di Serie A. Gli azzurri di Gattuso sono reduci dalla eliminazione in Coppa Italia ad opera dell’Atalanta. La squadra di Gattuso che può puntare ancora al quarto posto non trova continuità nei risultati, nel precedente match ha perso per 2 a 1 contro il Genoa. Pirlo sembra aver trovato la quadratura della squadra, nelle ultime tre gare ha battuto Bologna Sampdoria e Roma sempre per 2 a 0. La Vecchia Signora proverà quindi ad accorciare ulteriormente il distacco dalle prime due.

Napoli-Juve dove vederla in streaming e diretta tv

Napoli-Juve può essere vista a beneficio degli abbonati in diretta tv su Sky Sport e Sky Sport Serie A. Sempre gli abonati possono vederla anche in streaming su Sky Go.

Napoli-Juve: probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Elmas, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. ALL.: Gattuso.

A DISP.: Meret, Contini, Ghoulam, Zedadka, Costanzo, Politano, Fabian Ruiz, Lobotka, Petagna, Cioffi.

JUVE (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Frabotta; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. ALL.: Pirlo.

A DISP.: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Bonucci, Di Pardo, Danilo, Alex Sandro, Fagioli, Peeters, Bernardeschi, Morata.

