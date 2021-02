Buongiorno con le frasi memorabili di oggi lunedì 15 febbraio

Loading...

Chi l’ha detto? E’ questa la domanda che ci poniamo quando ricordiamo unama di cui non ci sovviene l’autore. Sperando di farvi opera gradita, in questi articoli abbiamo raccolto le, a nostro modesto parere,tratte dalladi tutti i tempi. A seguire le frasi memorabili che abbiamo scelto per voi. Non ci resta che augurarvi buona lettura.

Quando l’animo è riuscito a comandare a se stesso, tutto ha ottenuto. Seneca, L’ira

La paura è sempre disposta a vedere le cose più brutte di quel che sono. Livio, Storie

Tu sei una piccola anima che porta un cadavere, dice Epitteto. Marco Aurelio, Pensieri

Perdona molto agli altri, nulla a te stesso. Ausonio, Epigr.

Non cercarti fuori di te. Persio, Satire

Considera dietro e dinanzi a te l’abisso infinito del tempo. In tale immensità che differenza c’è tra i tre giorni di vita di un bimbo e il triplo dell’età di colui che vide tre generazioni? Marco Aurelio, Pensieri

La natura di tutti gli uomini è così fatta, che vedono e giudicano meglio le cose degli altri che le proprie. Terenzio, Heaut.

