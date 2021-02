Le frasi celebri di oggi 16 febbraio

By News24Web

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Loading...

Loading...

Anche oggi 16 febbraio 2021 vogliamo augurarvi buongiorno con delle frasi speciali. A seguire le frasi celebri che abbiamo scelto per voi.

Quante illusioni si fanno gli uomini sul futuro ordinamento del tempo e non sanno che le loro memorabili imprese presto verranno dimenticate come le rivalità fra colonne di formiche. Luigi Malerba



La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci.

Charles R. Swindoll

La vita è un male degno di essere vissuto.

Fernando Pessoa

La vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi.

George Bernard Shaw

Male vanno le cose di quel padrone, cui è maestro il castaldo. Columella, De re rustica

Finché visse, si studiò di viver bene. Terenzio, Hecyr.

Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste, questo è tutto.

Oscar Wilde

Il dolore rende eloquenti. Ovidio, Metamorfosi

Un uomo che osa sprecare anche solo un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita.

Charles Darwin

Conoscere il passato, ricordare, è il solo modo di conoscere il presente, cioè se stessi − cioè la propria diversità. Andrea Emo

Loading...