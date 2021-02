Le frasi d’amore più celebri di tutti i tempi

Loading...

L’, come tutto ciò che conserva gelosamente il proprio segreto, è un sentimento intraducibile in parole. In questa ardua e improba impresa si sono cimentati filosofi, scrittori, poeti di tutti i tempi. Proprio perché talvolta è difficile trovare le parole per esprimere alla persona che amiamo questo sentimento così profondo e misterioso, in questo articolo abbiamo selezionato per voi, a nostro modesto parere, le frasi d’amore per, il giorno di, la festa degli innamorati.

“Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto,

e se così fosse… mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire.” (Shakespeare)



“C’è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati.”

(George Sand)

“Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l’avrai mai.” Gabriel Garcia Marquez



“La misura dell’amore è amare senza misura”. (Sant’Agostino).

“Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno.”

(Emile Verhaeren)

“E da allora sono perché tu sei,

e da allora sei, sono e siamo,

e per amore sarò, sarai, saremo.” (Pablo Neruda)

“Amare se stessi è l’inizio di una storia d’amore lunga tutta la vita.”

(Oscar Wilde)

