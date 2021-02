Buongiorno con le frasi di oggi 17 febbraio

By News24Web

Alzati in questo nuovo giorno con frizzante allegria e gioiosa consapevolezza. Fai un sorriso al mondo, e il mondo ti sorriderà! Prova!

(Stephen Littleword)

I due giorni più importanti della vita sono il giorno in cui sei nato e il giorno in cui scopri il perché.

(Mark Twain)

Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui son fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita.

(William Shakespeare)

Una vita spesa a commettere errori, non solo è più onorevole, ma è molto più utile di una vita passata a non far niente.

(George Bernard Shaw)

Ai più importanti bivi della nostra vita non c’è segnaletica.

(Ernest Hemingway)

La vita non è altro che un brutto quarto d’ora, composto da attimi squisiti.

(Oscar Wilde)

Chi scrive aforismi non vuole essere letto, ma imparato a memoria. (Friedrich Nietzsche)

