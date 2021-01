Verona-Napoli: orario e dove vederla in diretta streaming e tv

By Andrea Niceforo

Verona-Napoli: dove vederla

Gliin campionato sono reduci dalla vittoria per 6 a 0 contro la Fiorentina, ma mercoledì scorso hanno perso laper 2 a 0. Napoli si gioca domenica 24 gennaio 2021 alle ore 15. Questi due risultati fotograno perfettamente l’andamento altalenante della stagione degli azzurri. Gli scaligeri sono a metà classifica con 27 punti. La squadra di Juric nell’ultimo turno di Serie A ha perso contro il Bologna.

Gli abbonati possono vederla in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 e 273/483 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (canale 201 e 382/482 del digitale terrestre). Sempre gli abbonati possono vederla anche in streaming su Sky Go.

Verona-Napoli: probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

