Frasi da ricordare oggi 9 marzo

Ognimerita il suo. Anche per quest’abbiamo scelto per voi alcune frasi sperando che possano esservi gradite per inziare la giornata nel migliore dei modi.

Se vogliamo conoscere il senso dell’esistenza, dobbiamo aprire un libro: là in fondo, nell’angolo più oscuro del capitolo, c’è una frase scritta apposta per noi.

(Pietro Citati)

Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo.

(Pablo Picasso)

Nei certificati di nascita è scritto dove e quando un uomo viene al mondo, ma non vi è specificato il motivo e lo scopo.

(Anton Čechov)

La domanda fondamentale è infatti: qual è lo scopo della vita? Diventare più umani o produrre di più?

(Erich Fromm)

I due giorni più importanti della vita sono quello in cui sei nato e quello in cui capisci perché.

(Mark Twain)

Gli uomini si dividono in due categorie: quelli che cercano il senso della vita senza trovarlo e quelli che l’hanno trovato senza cercarlo.

(Emil Cioran)

