Frasi oggi 10 marzo

Con leil nostro intento è che possano accompagnare le vostre giornate portandovi un pizzico di fortuna e buonumore che non guasta mai. Ecco le frasi del giorno di oggi 10 marzo 2021 per iniziare nel modo migliore anche questa giornata.

A parte l’uomo, tutti gli animali sanno che lo scopo principale della vita è godersela. (Samuel Butler)

Ci tormentiamo l’anima per dare un senso alla vita, per individuare un traguardo. E alla fine lo troviamo nascosto dentro di noi, nella nostra comune esperienza dell’immaginario e della realtà. Un semplice, umano desiderio di trovare chi ci assomiglia per stabilire un legame, e per sentire nel profondo del cuore, che non siamo soli. (Heroes)

Chiedo l’assurdo: che la vita abbia un senso. (Dag Hammarskjöld)

La nostra autentica missione in questo mondo in cui siamo stati posti non può essere in alcun caso quella di voltare le spalle alle cose e agli esseri che incontriamo e che attirano il nostro cuore; al contrario, è proprio quella di entrare in contatto, attraverso la santificazione del legame che ci unisce a loro, con ciò che in essi si manifesta come bellezza, sensazione di benessere, godimento. (Martin Buber)

La persuasione che la vita ha uno scopo è radicata in ogni fibra di uomo, è una proprietà della sostanza umana. (Primo Levi)

Essere ciò che siamo, diventare ciò che siamo capaci di diventare, questo è il solo fine della vita. (Robert Louis Stevenson)

