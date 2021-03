Frasi memorabili oggi 11 marzo

By News24Web

Ancheci auguriamo che possa essere per voi una giornata memorabile. Speriamo di propiziarvela con le frasi di oggi 11 marzo 2021 . Buon proseguimento di lettura.

Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, ecco tutto.

Oscar Wilde

I due giorni più importanti della vita sono quello in cui sei nato e quello in cui capisci perché.

Mark Twain

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso.

George Bernard Shaw

La vita è come un eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii.

James Joyce

Non si può scegliere il modo di morire. O il giorno. Si può soltanto decidere come vivere. Ora.

John Baez

La vita non è né bella né brutta, ma è originale.

Italo Svevo

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti.

Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila

Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere.

Dalai Lama

