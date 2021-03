Esercizi fisici: ecco 10 motivi per iniziare

L’esercizio fisico consente al cervello di rilasciare sostanze chimiche positive e di sbarazzarsi di sostanze chimiche negative. Ciò significa che i livelli ridotti di stress e ansia ci aiuteranno a dormire meglio la notte. Tuttavia, l’ora del giorno in cui ci alleniamo può influire sulla nostra capacità di addormentarci. Alcune persone scoprono che a causa degli alti livelli di dopamina rilasciata possono dormire immediatamente; altri hanno bisogno di tempo per rilassarsi.Con la ginnastica la temperatura corporea aumenta e talvolta questa stimolazione può indurre il corpo a sentirsi più sveglio. Possono essere necessari dai 30 ai 90 minuti affinché la temperatura corporea scenda e da quel momento inizierai a sentirti più assonnato. L’ora del giorno può essere un fattore importante per alcuni e non per altri, dipende completamente dall’individuo e certi tipi di esercizio possono rilassare il corpo. Non tutti gli esercizi sono ad alta intensità. Oltre ai cambiamenti chimici nel cervello che favoriscono un sonno migliore, ti sentirai fisicamente stanco o addirittura esausto, il che significa che il tuo corpo ha bisogno di riposare.

Alcuni esercizi possono aiutare a migliorare la respirazione e la salute respiratoria

Esercizi come lo yoga possono aiutarti a migliorare la tua salute respiratoria. Gli esercizi di respirazione e il controllo della respirazione durante l’allenamento possono aiutare ad aumentare la capacità polmonare. Gli sport come il nuoto, in cui è necessario trattenere il respiro, sono un ottimo modo per aumentare lentamente la capacità polmonare. Ciò ti consente di assorbire più ossigeno che ottimizzerà le tue prestazioni e manterrà la tua salute.

Puoi migliorare il tuo equilibrio attraverso l’esercizio