Napoli-Inter, dove vederla in streaming: Sky o Dazn?

Napoli-Inter si gioca oggi domenica 18 aprile 2021 allo stadio Diego Armando Maradona a porte chiuse. La gara è valida per il 31esimo turno di Serie A. I nerazzurri hanno infilato una striscia positiva di ben 11 vitorie di fila, hanno 74 punti in classifica e distanziano di ben 11 lunghezze i cugini rossoneri. Anche per la squadra di Gattuso è un buon momento. Gli azzurri a parte la sconfitta con la Juve nel penultimo turno, hanno conquistato 9 punti nelle ultime 8 gare e sono in piena corsa per la conquista di un posto in Champions. Nella gara di andata che si è disputata a dicembre i nerazzurri hanno vinto grazie a un rigore trasformato da Lukaku.

Napoli-Inter: dove vederla

Napoli-Inter può essere seguita per gli abbonati in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 HD, Sky Sport Serie A HD e Sky Sport 251 HD . Gli abbonati possno seguirla anche in diretta streaming su Sky Go. Buona visione!

Probabili formazioni Napoli-inter

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku.

