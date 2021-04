Per 5 ore incollato sul wc

By News24Web

Meglio non avventurarsi neia meno di essere forzati da urgenze indifferibili. Lo dimostra quanto accaduto a un avventore del

Stando a quanto si apprende, una decina giorni fa nel bagno di un pub della capitale è stata fatta la macabra scoperta del cadavere di un uomo verosimilmente deceduto da alcune settimane.

Gary Foxley, un uomo di 28 anni, possiamo dire che se l’è cavata decisamente meglio, sebbene abbia dovuto affrontare qualche inconveniente non da poco. Chissà se il proverbiale sense of humor inglese l’abbia soccorso in questa occasione.

Per farla breve, il 28enne si è trovato per ben 5 ore bloccato nel bagno. Un ignoto buontempone ha spalmato la colla sul wc, così Gary è rimasto attaccato sul sedile di un water. Per salvarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, due poliziotti e due infermieri del pronto soccorso.

I soccorritori sono intervenuti con estrema cautela: per prima cosa hanno rimosso la tavoletta del gabinetto, poi hanno caricato lo sfortunato protagonista di questa vicenda assieme al wc su un’ambulanza alla ricerca di un solvente adatto.

