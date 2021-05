Atalanta-Juve, finale Copa Italia: dove vederla in streaming e diretta tv

Loading...

Atalanta-Juventus è la finale di Coppa Italia che si gioca oggi 19 maggio 2021 alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. La squadra di Gasperini ha vinto questo trofeo solo nel lontano nel 1963 e quindi questa è l’occasione buona per aggiornare la bacheca. Gli orobici hanno sconfitto il Napoli in semifinale. La squadra di Pirlo invece ha eliminato l’Inter in semifinale. Al momento in campionato sono fuori dalle prime 4 e quindi stando alla classifica prima dell’ultima gara di campionato, i bianconeri per la prossima stagione non avranno accesso alla Champions League. Saranno 4500 le persone ammesse allo stadio per questa occasione.

Atalanta-Juve: dove vederla

Atalanta–Juve finale di Coppa Italia viene trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai Uno. Gli appassionati potranno seguirla anche in streaming gratuito su Raiplay tramite app su smartphone e tablet e anche su pc.

Atalanta-Juve: probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Djimsiti, Romero, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

