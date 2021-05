Loading...

Loading...

Regina delle passerelle a cavallo degli anni 80′ e 90′, Naomi Campbell ha annunciato che è diventata mamma. Lache ha 50 anni e che fra qualche giorno ne compirà 51, lo ha scritto sui suoi profili social pubblicando una foto che la ritrae con le mani che abbracciano i piedini di un bebè. La notizia, inevitabilmente come accade sempre in questi casi, è diventata virale sul web e non solo.

In particolare così ha scritto la Campbell su Instagram taggando la madre Valerie Morris-Campbell nella foto: “Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto per essere sua mamma.Sono onorata di avere questa anima gentile nella mia vita e non ho parole per descrivere l’amore che mi lega a te, piccolo angelo”. Già in passato in effetti la supermodella aveva parlato del suo desiderio di maternità che finalmente è diventato realtà.

Loading...