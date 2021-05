Loading...

Loading...

Il nuovo decreto legge sulleprevede che dail coprifuoco è ufficialmente spostato dalle 22 alle 23. Nelle regioni ainvece non cambia niente nel senso che rimarrà alle 22. Il nuovo decreto, sempre per quanto riguarda il coprifuoco, prevede che dal 7 giugno in zona gialla venga spostato fino alle ore 24 e sia completamente abolito dal prossimo 21 giugno. Innon si applica alcuna limitazione d’orario, ma al momento nessuna regione italiana è di questo colore.

Il decreto in particolare cadenza anche la riapertura delle principali attività economiche e commerciali: dal 1 giugno 2021 i ristoranti potranno riprendere a fare servizio al chiuso sia a pranzo che a cena, pertanto non bisognerà più osservare il termine del servizio alle 18. Via libera anche alla riapertura dei centri commerciali che potranno riaprire dal weekend del 22-23 maggio. La riapertura delle palestre invece è prevista per il 24 maggio.

Loading...