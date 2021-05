Serie A, 38a giornata, 90 minuti al cardiopalma per la Champions: partite e orari

Loading...

Latra oggi 22 maggio e domani 23 maggio 2021 giunge al suo ultimo atto. Ques’anno fino all’ultimo appassionerà i tifosi di calcio visto che ilper Milan, Napoli e Juve rimane ancora aperto. Queste squadre, a 90 minuti dalla fine delle gare, coltivano ancora la speranza di poter conquistare un. Al Napoli e al Milan basta una vittoria, i bianconeri invece oltre che vincere, dovranno confidare in un risultato favorevole dagli altri campi. In grassetto le partite chiave per la qualificazione in

Oggi 22 maggio 2021 si giocano le seguenti partite: Cagliari-Genoa ore 20:45; Sampdoria-Parma ore 20:45; Crotone-Fiorentina ore 20:45; Inter-Udinese domani ore 15; Atalanta-Milan domani ore 20:45; Napoli–Verona 20:45; Bologna-Juventus ore 20:45; Sassuolo-Lazio ore 20:45; Torino-Benevento ore 20:45; Spezia-Roma 20:45.

