Inter-Conte: potrebbe essere addio

L’indiscrezione, secondo cui, è stata riportata da La Gazzetta dello Sport. Fondamentalmente il tecnico nerazzurro vorrebbe delle rassicurazioni da parte della società sulla competitività della rosa anche per la prossima stagine. Conte si vuole confermare sia a livello nazionale con il campionato, ma vuole provare a vincere anche in Europa. Il presidente Suning invece non potrebbe garantirgli un mercato all’altezza delle aspettative per affrontare in modo adeguato laperché dopo il prestito che ha ricevuto daldi, da restituire entro 3 anni, se ciò non avverrà i cinesi dovranno passare di mano la proprietà agli americani, l’obiettivo di fondo è di avere un

Per raggiungere questo obiettivo Marotta e Ausilio in particolare dovranno operare dei tagli del monte stipendi del 20%, pertanto diffiicilmente l’Inter si muoverà sul mercato alla ricerca di altri giocatori di vaglia da affiancare a Lukaku e Martinez. E gli stessi a questo punto non sono più considerati incedibili. D’altronde Conte aveva posto un veto sulla cessione dei big proprio quale condizione per proseguire il suo rapporto con l’inter. Ed in effetti considerando queste esigenze societarie gli stessi big da Martinez a Laukaku e a Eriksen e anche altri potrebbero essere messi sul mercato.

Pertanto i dirigenti nerazzurri dovranno trovare un allenatore adatto a queste nuove esigenze. Gira il nome di Massimiliano Allegri che però difficilmente accetterebbe questo progetto di ridimensionamento, si fa il nome anche di Maurizio Sarri, Simone Inzaghi in uscita dalla Lazio, o di Sinisa Mihajlovic del Bologna.

