Mercato Inter: pronto Inzaghi

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si sarebbe verificata una clamorosa rottura trae la. Stando agli ultimi rumors, Inzaghi sarebbe pronto ad accettare l’offerta pari a 4,5 milioni di euro presentatagli da Marotta. Ilinsegna come può accadere tutto e il contrario di tutto in queste trattative. Non più tardi di un giorno fa, nel corso della cena di ieri con il presidente Lotito, il tecnico laziale sembrava a un passo dal rinnovo del contratto con i biancocelesti. Poi evidentemente qualcosa non è filato per il verso giusto. Tuttavia l’allenatore si è presentato all’incontro già sapendo che appena un giorno dopo le cose sarebbero potute cambiare. In particolare Tullio Tinti, il suo agente, gli aveva chiesto di aspettare ancora 24 ore prima di dare il suo ok al rinnovo con la Lazio.

E in mattinata Marotta gli ha proposto un contratto da 4,5 milioni di euro per allenare i neocampioni d’Italia. Proposta difficile da rifiutare. Simone Inzaghi è davvero a un passo dall’inter poi domani, si sa, è un altro giorno.

