Calciomercato Juve: Ronaldo va via? e i punti fermi da cui ripartire

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri uno dei primi calciatori che potrebe lasciare la Juve è proprio. Tuttavia non è detto. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il futuro di Cr7 è ancora difficile da pronosticare. Sempre stando a quanto scrive La Rosea, se dovesse arrivare un’offerta congrua per il campione portoghese, Allegri non si opporrebbe alla sua partenza e non è da escludere che il tecnico livornese stia già pensando a una. In particolare Manchester United e Psg sarebbero le sqaudre maggiormente indiziate per l’acquisto di Cristiano Ronaldo.

I punti fermi da cui ripartità invece Allegri sono Matthijs de Ligt considerato inamovibile, Leonardo Bonucci che vuole restare, mentre Chiellini dovrebbe rinnovare per un altro anno. Confermato anche Rabiot che appare il più sicuro di rimanere a centrocampo, mentre in attacco il tecnico livornese farà affidamneto su Chiesa e Kulusevski.

