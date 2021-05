Marito e moglie litigano furiosamente, sfondano la ringhiera e cadono sul marciapiede

Loading...

Quanto ci accingiamo a raccontarvi è accaduto a San Pietroburgo, in. I fatti si sono verificati sabato mattina 27 maggio 2021. Yevgeny Karlagin e Olga Volkova marito e moglie , entrambi 35anni, stanno discutendo molto animatamnete suldella loro casa. Il balcone improvvisamente cede, così che la coppia precipita per 7 metri. L’uomo completamente vestito, mentre la donna in biancheria intima con sopra una coperta. I due sono stati ricoverati d’urgenza in ospedale e pur presentando la frattura degli arti e ferite gravi non sarebbero in condizioni critiche.

I soccorsi sono stati chiamati dai passanti che hanno assistito alla lite furibonda. Intanto la procura di San Pietroburgo ha aperto un’inchiesta per appurare se il balcone fosse in cattive condizioni, in ogni caso non si escludono procedimenti giudiziari.

