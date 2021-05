Calciomercato Milan: quasi fatta per Giroud

Loading...

Il contratto dicolè in scadenza a giugno. Stando a quanto riportato da Sky Sports, l’accordo per il passaggio al Milan sarebbe solo questione di dettagli. I rossoneri d’altronde sono alla ricerca di un: il club pensava di averlo trovato in Mandzukic ma purtroppo le prestazioni dell’ex bianconero non si sono rivelate all’altezza delle aspettative. Giroud campione del mondo e fresco vincitore anche della Champions col Chelsea sebbene non abbia giocato la finale, potrebbe alternarsi con Ibrahimovic anche se non è da escludere del tutto la possibilità di vederli entrambi in campo. Insomma Giroud rappresenterebbe un ottimo acquisto per rinforzare la squadra che dalla prossima stagione affronterà anche la Champions.