La Juve che sarà: si riparte da Morata e non solo

Massimiliamo Allegri almeno per quanto riguarda l’attacco sembra già avere le idee pronte per la prossima stagione della Juventus. Il tecnico livornese ha già deciso che uno dei punti fermi dell’attacco sarà Alvaro Morata che conosce bene per averlo allenato nella sua prima avventura in bianconero. Tuttavia il cartellino di Morata è ancora di proprietà dell’Atletico Madrid. Il club bianconero ha due possibilità: o acquistarlo a titolo definitivo a 45 milioni di euro entro il 30 giugno 2021 oppure rinnovare il prestito a 10 milioni, conservando il diritto di riscatto a 35 milioni nel 2022. L’opzione scelta è la seconda, in modo da avere un altro anno per valutare se procedere poi all’acquisto definitivo. D’altronde la stagione per l’ex attaccante del Real Madrid è stata prolifica: ha realizzato un bottino di 20 gol distribuito tra 11 in campionato, 6 in Champions, 2 in Coppa Italia e uno in Super coppa. Anche Dybala è un altro punto fermo da cui Allegri intende ripartire.

Ma nel radar mercato dei bianconeri c’è anche Arkadiusz Milik quest’anno al Marsiglia che lo ha riscattato dal Napoli. L’attaccante polacco in questa stagione ha messo a segno 10 gol in 16 presenze. Per assicurarselo il club bianconero dovrebbe spendere almeno 20 milioni di euro.

